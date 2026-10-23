Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) зафиксировало почти 200 атак, связанных со сбором оливок на оккупированном Западном берегу реки Иордан в Палестине. Эти инциденты привели к травмам людей или материальному ущербу. По данным France 24, количество нападений поселенцев, повлиявших на сезон сбора оливок, уже превысило 185 случаев, зафиксированных в 2025 году.

Оливковый сезон официально начался 15 октября и продлится до конца ноября. Из-за риска насилия многие палестинцы начали собирать урожай примерно на две недели раньше. OCHA сообщило, что связанные со сбором оливок атаки в этом году привели к гибели одного человека и ранениям более 120 человек. Более 2 500 оливковых деревьев и саженцев были повреждены или уничтожены.

Жалобы на ограничения доступа

Житель губернаторства Хеврон Омар, настоящее имя которого не раскрывается, рассказал France 24, что израильская армия заблокировала ему доступ к его оливковой роще с 16 июня 2026 года. По его словам, группа поселенцев вошла в сад, била деревья битами, забрала часть оливок, а остальные затоптала.

Омар также утверждает, что поселенцы привели в рощу около 200 овец и позволили им пастись там с утра до захода солнца. По его словам, после этого им запретили заходить в сад, заявив, что участок стал военной зоной.

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Значение оливкового сектора

Представитель израильской правозащитной организации B’Tselem Яир Двир заявил, что в период сбора оливок насилие усиливается каждый год. По его словам, среди зафиксированных случаев есть нападения, кражи урожая и уничтожение оливковых рощ.

По оценке OCHA, в 2019 году более 10 млн оливковых деревьев обеспечивали основной или дополнительный доход для 80–100 тысяч палестинских семей. B’Tselem оценивала средний ежегодный вклад оливкового сектора в экономику Западного берега в 170 млн долларов.

OCHA также отмечало, что ограничения доступа к землям, насилие, запугивание и военные приказы во время сбора урожая 2025 года привели к потере палестинской экономикой доходов на сумму более 46 млн долларов. В ответе France 24 израильская армия заявила, что в случае беспорядков принимает меры для привлечения виновных к ответственности или разгона присутствующих и что большинство согласованных сборов оливок проходит по плану.

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