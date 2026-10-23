Парламент Пакистану перервав засідання через відсутність кворуму — Dawn

Національні збори Пакистану в Ісламабаді перервали засідання через відсутність кворуму. До цього нижня палата парламенту встигла ухвалити один законопроєкт за порядку денного, який складався з 16 пунктів, повідомляє Dawn.

На нестачу депутатів у залі вказав член Національних зборів від партії PTI. Підрахунок підтвердив, що кількість присутніх не досягла необхідного мінімуму у 88 депутатів. Головуючий Абдул Кадір Патель надав додатковий час для забезпечення кворуму, однак потрібної кількості парламентарів зібрати не вдалося. Засідання перенесли на ранок наступного дня.

Питання знесення будівель і залізниці

Під час години запитань депутати обговорили знесення будинків та інших споруд в Ісламабаді, зокрема в секторі E-12. Державний міністр внутрішніх справ Талал Чаудрі заявив, що Управління розвитку столиці демонтувало лише незаконно зведені об’єкти.

За його словами, нестача кладовищ є однією з головних проблем міської адміністрації та мешканців Ісламабада. Він також сказав, що в багатьох приватних житлових проєктах ділянки, відведені для кладовищ, шкіл, парків і мечетей, перетворили на комерційні об’єкти.

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Міністр залізниць Ханіф Аббасі повідомив, що Pakistan Railways повернула понад 200 тисяч каналів землі, зайнятої через незаконні захоплення. Щодо проєкту залізничної магістралі ML-1 він заявив, що прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф має відкрити його першу чергу — 480 кілометрів колії між Рохрі та Карачі вартістю 2,5 млрд доларів.

Закон про державну страхову компанію

Після години запитань Національні збори ухвалили законопроєкт про внесення змін до закону про націоналізацію страхування життя. Документ передбачає створення State Life Insurance Company Limited відповідно до Закону про компанії 2017 року.

Після реєстрації компанії уряд має видати розпорядження про передання їй активів, зобов’язань, контрактів, страхових полісів і проваджень чинної корпорації, яку буде ліквідовано у визначену дату. Працівників і посадовців, які безперервно працювали в корпорації щонайменше рік, переведуть до нової компанії на тих самих умовах. Законопроєкт також передбачає збереження їхніх пенсійних прав, медичних пільг після виходу на пенсію, внесків до фонду та виплат.

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