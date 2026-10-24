尼日利亚阿南布拉州警方举行了一场和平会谈，参与者为被停职的奥卡教区主教亚历山大·伊贝齐姆，以及被任命为该教区监督主教的塞缪尔·埃泽奥福。会议于周五在奥卡的州警察总部举行，《Premium Times》报道。

呼吁对话

州警察总监恩南纳·阿马表示，各方必须尊重该案已在进行中的司法程序。他呼吁主教们通过教会等级体系寻求和平解决争端，同时不影响法院审理。

据警方发言人托丘克武·伊肯加称，警察总监强调，不应将教区居民和信徒卷入教会领导人之间的冲突。阿马还警告各方不要发表挑衅性言论、采取对抗性行为或实施其他可能加剧紧张局势、扰乱公共秩序的行动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

争端原因

尼日利亚圣公会首席主教亨利·恩杜库巴此前已将伊贝齐姆停职六个月。据该报报道，对这名主教的指控包括以20亿奈拉出售教会土地。首席主教表示，停职是为对涉及该主教和教区的指控开展透明调查所必需的。

伊贝齐姆已向法院挑战其停职决定以及针对他的纪律处分程序计划。奥卡教区理事会不承认这一决定，称程序未得到遵守，并威胁称，如果该决定不被撤销，将退出尼日利亚教会并重返英格兰教会。

警方此次会议是在周日紧张局势之后举行的，当时执法人员被部署在奥卡圣费思圣公会教堂附近。据报道，伊贝齐姆尽管被停职，仍在那里举行了礼拜。警方否认支持冲突任何一方的说法。

关注我们在