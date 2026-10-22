韩国国会法制司法委员会周四批准了有关崔吉洙出任独立总监察官候选人的听证报告。这为总统李在明对其进行正式任命铺平了道路，《韩国先驱报》报道。

前高级检察官崔吉洙由总统于8月底从三名候选人名单中提名。候选人由执政的共同民主党、主要反对党国民力量党以及韩国律师协会推荐。崔吉洙是共同民主党的候选人。

空缺后职位回归

独立总监察官一职自2016年9月以来一直空缺。该官员负责调查有关总统配偶、总统四亲等以内亲属以及总统府高级工作人员不当行为的嫌疑。

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该机构于2014年朴槿惠担任总统期间设立，当时围绕总统亲属和亲密助手的腐败丑闻已持续多年。法律允许总监察官审查的事项包括以他人名义签订合同、涉及国家机构的不当交易、非法人事请求、收受金钱或娱乐招待，以及侵吞或不当使用公共资金。

监察官权力有限

2015年3月，前检察官李锡洙成为首位独立总监察官。2016年，他开始调查负责民政事务的总统高级秘书禹柄宇，由此引发了与总统府的冲突。同年9月，李锡洙在检方就向媒体泄露信息展开调查以及来自当局的压力之下辞职。

法律未赋予独立总监察官进行搜查、扣押证据或强迫证人作证的权利。其权限也不涵盖议员、部长、其他高级官员以及总统的非正式助手。通常的调查期限为一个月，延长调查期限需要获得总统批准。

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