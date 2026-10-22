Komitet ds. Ustawodawstwa i Sądownictwa Zgromadzenia Narodowego Korei Południowej w czwartek zatwierdził raport po przesłuchaniach dotyczących kandydatury Choi Gil-su na stanowisko niezależnego inspektora generalnego. Otwiera to drogę do jego formalnego powołania przez prezydenta Lee Jae-myunga, informuje Korea Herald.

Choi Gil-su, były wysokiej rangi prokurator, został pod koniec sierpnia nominowany przez prezydenta z listy trzech kandydatów. Kandydatów zaproponowały rządząca Partia Demokratyczna, główna opozycyjna Partia Siły Narodu oraz Koreańskie Stowarzyszenie Adwokatów. Choi był kandydatem Partii Demokratycznej.

Powrót stanowiska po przerwie

Stanowisko niezależnego inspektora generalnego pozostaje nieobsadzone od września 2016 roku. Urzędnik ten ma badać podejrzenia niewłaściwego postępowania małżonka prezydenta, jego krewnych do czwartego stopnia pokrewieństwa, a także wyższych pracowników administracji prezydenckiej.

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Instytucję wprowadzono w 2014 roku za prezydentury Park Geun-hye w związku z długotrwałymi skandalami korupcyjnymi dotyczącymi krewnych i bliskich współpracowników prezydentów. Ustawa pozwala inspektorowi generalnemu badać między innymi zawieranie umów z wykorzystaniem cudzych nazwisk, niewłaściwe transakcje z udziałem instytucji państwowych, nielegalne prośby kadrowe, przyjmowanie pieniędzy lub rozrywek, a także sprzeniewierzenie lub niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych.

Ograniczone uprawnienia inspektora

Pierwszym niezależnym inspektorem generalnym został w marcu 2015 roku były prokurator Lee Seok-su. W 2016 roku rozpoczął on kontrolę Woo Byung-woo, starszego sekretarza prezydenta ds. spraw cywilnych, co wywołało konflikt z administracją prezydencką. We wrześniu tego samego roku Lee Seok-su złożył rezygnację w związku ze śledztwem prokuratury dotyczącym wycieku informacji do mediów oraz presją ze strony władz.

Ustawa nie daje niezależnemu inspektorowi generalnemu prawa do przeprowadzania przeszukań, zabezpieczania dowodów ani zmuszania świadków do składania zeznań. Jego uprawnienia nie obejmują również deputowanych, ministrów, innych wysokich urzędników ani nieoficjalnych współpracowników prezydenta. Zwykły okres dochodzenia wynosi jeden miesiąc, a jego przedłużenie wymaga zgody prezydenta.

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