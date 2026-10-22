Комитет по законодательству и судебной системе Национального собрания Южной Кореи в четверг одобрил отчет по итогам слушаний по кандидатуре Чхве Гиль Су на должность независимого генерального инспектора. Это открывает путь к его формальному назначению президентом Ли Чжэ Мёном, сообщает Korea Herald.

Чхве Гиль Су, бывший высокопоставленный прокурор, был выдвинут президентом в конце августа из списка трех претендентов. Кандидатов предложили правящая Демократическая партия, главная оппозиционная Партия народной силы и Корейская ассоциация адвокатов. Чхве был кандидатом Демократической партии.

Возвращение должности после перерыва

Должность независимого генерального инспектора остается вакантной с сентября 2016 года. Этот чиновник должен расследовать подозрения в ненадлежащем поведении супруга или супруги президента, его родственников до четвертой степени родства, а также старших сотрудников президентской администрации.

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Институт был введен в 2014 году при президенте Пак Кын Хе на фоне давних коррупционных скандалов, связанных с родственниками и близкими соратниками президентов. Закон позволяет генеральному инспектору проверять, в частности, заключение контрактов с использованием чужих имен, ненадлежащие сделки с участием государственных учреждений, незаконные кадровые просьбы, получение денег или развлечений, а также растрату или неправомерное использование государственных средств.

Ограниченные полномочия инспектора

Первым независимым генеральным инспектором в марте 2015 года стал бывший прокурор Ли Сок Су. В 2016 году он начал проверку У Бён У, старшего секретаря президента по гражданским вопросам, что вызвало конфликт с президентской администрацией. В сентябре того же года Ли Сок Су подал в отставку на фоне расследования прокуратуры утечки информации в СМИ и давления со стороны властей.

Закон не предоставляет независимому генеральному инспектору права проводить обыски, изымать доказательства или принуждать свидетелей к даче показаний. Его полномочия также не распространяются на депутатов, министров, других высокопоставленных чиновников и неофициальных соратников президента. Обычный срок расследования составляет один месяц, а его продление требует одобрения президента.

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