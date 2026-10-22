США обвинили канадских политиков во вмешательстве в выборы — Al Jazeera

Посольство США в Канаде обвинило канадских политиков в попытках повлиять на американские промежуточные выборы, запланированные на 3 ноября. В распространённой в среду информационной справке дипломатическое представительство связало такие действия с противодействием Канады тарифной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Al Jazeera.

Тарифы и встречи с демократами

Посольство указало на заявления канадского министра промышленности Мелани Жоли, которая в августе говорила о введении мер против товаров из штатов США для политического давления. Дипломаты также упомянули её сентябрьские встречи с представителями Демократической партии в Бостоне и Чикаго.

Жоли отвергла предположения о вмешательстве в выборы, заявив, что Канада никогда не будет вмешиваться в избирательный процесс США. По её словам, встречи с американскими политиками от обеих партий были направлены на привлечение инвестиций и развитие канадской экономики.

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Реклама Онтарио и обвинения отдельных граждан

В справке также упомянут премьер Онтарио Даг Форд, который призвал к ответным мерам в отношении американских товаров. Отдельно посольство обратило внимание на рекламную кампанию правительства провинции против тарифов Трампа с отрывками радиообращения бывшего президента США Рональда Рейгана 1987 года, в котором он критиковал тарифы. После этой кампании Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой в октябре 2025 года.

Американская дипломатическая миссия привела примеры попыток канадских чиновников повлиять на торговую политику США, однако не объяснила, каким образом это представляет собой вмешательство в выборы. Она также назвала 11 канадцев, которых в 2012–2024 годах обвинили или осудили за незаконное голосование в США, но не предоставила доказательств связи этих случаев с действиями правительства Канады.

На прошлой неделе посол США в Канаде Пит Хукстра заявил, что Вашингтон следит за возможными признаками вмешательства в преддверии промежуточных выборов. Отношения двух стран ухудшились после возвращения Трампа к власти в 2025 году и начала торгового противостояния.

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