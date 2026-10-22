Высокий суд Лахора в Пакистане вызвал секретаря по внутренним делам провинции Пенджаб и начальника тюрьмы Кот-Лахпат по делу об освобождении трех сестер бывшего премьер-министра Имрана Хана. Чиновники должны лично явиться на заседание 28 октября и предоставить суду отчеты, сообщает Dawn.

Иск об освобождении

Иск подал Шахрез Хан, сын Алимa Хан. Он оспорил дальнейшее содержание Алимa Хан, Норин Ниязи и Узмы Хан в тюрьме Кот-Лахпат после окончания 30-дневного срока их превентивного задержания.

По словам адвоката заявителя Раны Мудассара Умара, распоряжения о задержании трех женщин утратили силу 19 и 20 октября, однако их не освободили. Дело рассматривал судья Абхер Гул Хан.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Задержание во время подготовки протеста

Сестер Имрана Хана задержали в сентябре в соответствии с Ордонансом Пенджаба о поддержании общественного порядка 1960 года. Это произошло, когда партия Pakistan Tehreek-e-Insaf готовилась к запланированному протестному маршу на Исламабад. Срок задержания составлял 30 дней.

В иске Шахрез Хан утверждает, что содержание его матери и ее сестер связано с их усилиями добиться освобождения брата. Заявитель также настаивает, что превентивное задержание не может подменять обычное уголовное производство, и просит суд признать распоряжения о задержании недействительными и освободить женщин.

Муж Узмы Хан Ахада Хан попросил также вызвать заместителя комиссара Лахора. Судья отметил, что не может вызвать этого чиновника, поскольку он не указан стороной в иске.

Читай нас в