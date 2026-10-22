Суд Лахора викликав посадовців у справі сестер екс-прем’єра Імрана Хана — Dawn

Високий суд Лахора в Пакистані викликав секретаря з внутрішніх справ провінції Пенджаб та начальника в’язниці Кот-Лахпат у справі щодо звільнення трьох сестер колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана. Посадовці мають особисто прибути на засідання 28 жовтня та надати суду звіти, повідомляє Dawn.

Позов про звільнення

Позов подав син Аліми Хан Шахрез Хан. Він оскаржив подальше утримання Аліми Хан, Норін Ніазі та Узми Хан у в’язниці Кот-Лахпат після завершення 30-денного строку їхнього превентивного затримання.

За словами адвоката заявника Рани Мудассара Умара, накази про затримання трьох жінок втратили чинність 19 і 20 жовтня, однак їх не звільнили. Справу розглядав суддя Абхер Гул Хан.

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Затримання під час підготовки протесту

Сестер Імрана Хана затримали у вересні відповідно до Ордонансу Пенджабу про підтримання громадського порядку 1960 року. Це сталося, коли партія Pakistan Tehreek-e-Insaf готувалася до запланованого протестного маршу на Ісламабад. Термін затримання становив 30 днів.

У позові Шахрез Хан стверджує, що утримання його матері та її сестер пов’язане з їхніми зусиллями домогтися звільнення брата. Заявник також наполягає, що превентивне затримання не може підміняти звичайне кримінальне провадження, та просить суд визнати накази про затримання недійсними й звільнити жінок.

Чоловік Узми Хан Ахада Хан попросив викликати також заступника комісара Лахора. Суддя зазначив, що не може викликати цього посадовця, оскільки його не вказали стороною у позові.

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