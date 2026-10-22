Wysoki Sąd w Lahaurze w Pakistanie wezwał sekretarza spraw wewnętrznych prowincji Pendżab oraz naczelnika więzienia Kot Lakhpat w sprawie dotyczącej zwolnienia trzech sióstr byłego premiera Imrana Khana. Urzędnicy mają osobiście stawić się na rozprawie 28 października i przedstawić sądowi raporty, informuje Dawn.

Pozew o zwolnienie

Pozew złożył Shahrez Khan, syn Aleemy Khan. Zakwestionował dalsze przetrzymywanie Aleemy Khan, Noreen Niazi i Uzmy Khan w więzieniu Kot Lakhpat po upływie 30-dniowego okresu ich zatrzymania prewencyjnego.

Według prawnika wnioskodawcy, Rany Mudassara Umara, nakazy zatrzymania trzech kobiet wygasły 19 i 20 października, jednak nie zostały one zwolnione. Sprawę rozpatrywał sędzia Abher Gul Khan.

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Zatrzymanie podczas przygotowań do protestu

Siostry Imrana Khana zostały zatrzymane we wrześniu na podstawie rozporządzenia Pendżabu o utrzymaniu porządku publicznego z 1960 roku. Stało się to, gdy partia Pakistan Tehreek-e-Insaf przygotowywała się do zaplanowanego marszu protestacyjnego na Islamabad. Okres zatrzymania wynosił 30 dni.

W pozwie Shahrez Khan twierdzi, że przetrzymywanie jego matki i jej sióstr jest związane z ich staraniami o uwolnienie brata. Wnioskodawca podkreśla również, że zatrzymanie prewencyjne nie może zastępować zwykłego postępowania karnego, i prosi sąd o uznanie nakazów zatrzymania za nieważne oraz zwolnienie kobiet.

Mąż Uzmy Khan, Ahad Khan, poprosił również o wezwanie zastępcy komisarza Lahauru. Sędzia zaznaczył, że nie może wezwać tego urzędnika, ponieważ nie został on wskazany jako strona w pozwie.

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