巴基斯坦拉合尔高等法院就释放前总理伊姆兰·汗三名姐妹一案，传唤旁遮普省内政秘书和科特拉赫帕特监狱监狱长。官员须于10月28日亲自出席听证会并向法院提交报告，《黎明报》报道。

要求释放的诉讼

诉讼由阿莉玛·汗的儿子沙赫雷兹·汗提起。他对阿莉玛·汗、努林·尼亚齐和乌兹玛·汗在30天预防性拘留期届满后继续被关押在科特拉赫帕特监狱提出质疑。

据申请人律师拉纳·穆达萨尔·乌马尔称，对三名女性的拘留令已于10月19日和20日失效，但她们并未获释。此案由法官阿布赫尔·古尔·汗审理。

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筹备抗议期间被拘留

伊姆兰·汗的姐妹于9月依据1960年《旁遮普省维护公共秩序条例》被拘留。当时，巴基斯坦正义运动党正在筹备计划前往伊斯兰堡的抗议游行。拘留期限为30天。

沙赫雷兹·汗在诉讼中称，对其母亲及其姐妹的关押与她们争取其兄弟获释的努力有关。申请人还坚持认为，预防性拘留不能取代普通刑事诉讼程序，并请求法院宣布拘留令无效并释放这些女性。

乌兹玛·汗的丈夫阿哈德·汗还请求传唤拉合尔副专员。法官指出，由于该官员未被列为诉讼当事方，他无法传唤此人。

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