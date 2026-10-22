台湾调查犯罪组织与北京施压之间的关联——《每日马弗里克》

台湾国家安全局正在调查当地犯罪网络与中国行动之间可能存在的联系，台湾当局将这些行动定性为对政治批评人士的跨国施压。该局局长蔡明彦在议会向记者表示，《每日马弗里克》报道。

蔡明彦表示，可能涉及袭击嘲讽中国国家主席习近平的喜剧演员等事件的网络，主要由犯罪团伙或与有组织犯罪有关联的私人侦探公司构成。他说，该局正着重查明这些组织是否可能从中国共产党获得指示和资金。

可能修改法律

蔡明彦表示，台湾可能必须修改法律，以更有效地应对中国的活动。他指出，在台湾民主社会中，全面遏制来自中华人民共和国的跨国施压的法律框架不足。

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台湾最高检察署另行呼吁公众保持警惕，不要协助敌对外国势力，也不要让自己被用作当地同谋。中华人民共和国国务院台湾事务办公室未就记者的询问立即置评。此前，该办公室也未回答有关袭击该喜剧演员的问题。

岛屿周边水域的施压

台湾当局还表示，中国加大了在岛屿周边水域的施压，那里每天都有中国军队和海警活动。蔡明彦表示，中国海警在台湾以东的巡逻——北京称之为执法活动——正变得愈发常态化，并且经常有科考船伴随。

中国海上民兵船只出现在台湾以东和西南方向也引发了特别担忧。台湾官员认为，中国可能正在演练由军事、准军事和民间力量参与的潜在海上封锁。北京称其在该岛以东的行动合法，因为其认为这些水域属于中国；台湾政府拒绝这一立场。

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