Tajwańskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego bada możliwe powiązania lokalnych sieci przestępczych z działaniami Chin, które tajwańskie władze określają jako transnarodową presję na krytyków politycznych. Szef biura Tsai Ming-yen powiedział o tym dziennikarzom w parlamencie, informuje Daily Maverick.

Według Tsaia sieci, które mogą być zaangażowane w incydenty takie jak atak na komika kpiącego z przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga, składają się głównie z grup przestępczych lub prywatnych firm detektywistycznych powiązanych z przestępczością zorganizowaną. Biuro koncentruje się, jak powiedział, na ustaleniu, czy te struktury mogły otrzymywać instrukcje i finansowanie od Komunistycznej Partii Chin.

Możliwe zmiany w ustawodawstwie

Tsai Ming-yen oświadczył, że Tajwan prawdopodobnie będzie musiał zmienić ustawodawstwo, aby skuteczniej przeciwdziałać działalności Chin. Zaznaczył, że ramy prawne kompleksowego powstrzymywania transnarodowej presji ze strony ChRL w demokratycznym społeczeństwie Tajwanu są niewystarczające.

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Tajwańska Najwyższa Prokuratura odrębnie wezwała społeczeństwo do zachowania czujności, niepomagania wrogim obcym siłom oraz niedopuszczania, by wykorzystywano je jako lokalnych współsprawców. Biuro ds. Tajwanu ChRL nie udzieliło natychmiastowego komentarza w sprawie zapytania dziennikarzy. Wcześniej również nie odpowiedziało na pytania dotyczące ataku na komika.

Presja na wodach wokół wyspy

Tajwańskie władze twierdzą również, że Chiny nasilają presję na akwenie wokół wyspy, gdzie codziennie operują chińskie siły wojskowe i straż przybrzeżna. Według Tsaia patrole chińskiej straży przybrzeżnej na wschód od Tajwanu, które Pekin nazywa działaniami egzekwowania prawa, odbywają się coraz regularniej i często towarzyszą im statki badawcze.

Osobne obawy budzi pojawianie się chińskich jednostek milicji morskiej na wschód i południowy zachód od Tajwanu. Tajwańscy urzędnicy uważają, że Chiny mogą ćwiczyć możliwą blokadę morską z udziałem sił wojskowych, paramilitarnych i cywilnych. Pekin określa swoje operacje na wschód od wyspy jako legalne, ponieważ uważa te wody za chińskie; rząd Tajwanu odrzuca to stanowisko.

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