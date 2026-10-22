Власти провинции Кёнгидо в Южной Корее планируют упразднить отдельное Бюро иммигрантского общества в рамках реорганизации и сокращения расходов. Его функции должны передать более крупному подразделению, которое занимается вопросами гендерного равенства и семейной политики. Изменения могут вступить в силу 1 января после одобрения Провинциальным советом Кёнгидо, сообщает Korea Herald.

Подразделение работало с 2024 года

Бюро создали в июле 2024 года. Оно стало первым в Южной Корее специализированным подразделением местной власти, предназначенным для поддержки иностранных жителей и интеграции иммигрантов. Его работа охватывала политику в отношении мигрантов, прибывших в страну через брак, иностранных работников, зарубежных студентов и натурализованных граждан страны.

Среди инициатив бюро были улучшение жилищных и трудовых условий для работников-мигрантов, привлечение квалифицированных иностранных специалистов, поддержка иностранных студентов, помощь детям иностранных жителей при поступлении в школы и поддержка женщин-мигранток, подвергшихся насилию.

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Критика общественных организаций

В Кёнгидо зафиксировано наибольшее в стране количество иностранных жителей. По данным Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи за 2024 год, их насчитывалось 845 тысяч — почти вдвое больше, чем в Сеуле, где проживал 451 тысяча иностранных жителей. К этой категории относятся иностранные граждане, натурализованные корейцы и рожденные в стране дети иностранных жителей.

Доля таких жителей в населении провинции составляла 6,1%, что было вторым показателем в стране после провинции Южный Чхунчхон. Общественные организации и эксперты предупредили, что ликвидация самостоятельного бюро может ослабить интеграционные программы и снизить приоритетность потребностей мигрантов, не относящихся к категориям семейной или гендерной политики.

В сентябре во втором дополнительном проекте бюджета, представленном провинциальному совету, ассигнования бюро сократили на 577 млн вон — с 17,98 млрд до 17,4 млрд вон. План реорганизации представили на фоне политики сокращения расходов, которую проводит губернатор Кёнгидо Чху Ми Э после вступления в должность 1 июля.

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