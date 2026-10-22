京畿道计划撤销移民社会局——《韩国先驱报》

韩国京畿道政府计划在重组和削减开支的框架内撤销独立的移民社会局。其职能将移交给负责性别平等和家庭政策的更大部门。据《韩国先驱报》报道，相关变化可能在经京畿道议会批准后于1月1日生效。

该部门自2024年起运作

该局于2024年7月成立，成为韩国首个专门为支持外国居民和促进移民融入而设立的地方政府专业部门。其工作涵盖针对通过婚姻来到韩国的移民、外国劳动者、海外学生以及归化公民的政策。

该局的举措包括改善移民劳动者的住房和工作条件、吸引高素质外国专业人才、支持外国学生、帮助外国居民子女入学，以及支持遭受暴力的女性移民。

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社会组织的批评

京畿道的外国居民数量居全国首位。根据韩国行政安全部2024年的数据，京畿道有84.5万名外国居民，几乎是首尔45.1万人的两倍。这一类别包括外国公民、归化韩国人以及在韩国出生的外国居民子女。

这类居民占该道人口的6.1%，在全国仅次于忠清南道。社会组织和专家警告称，撤销独立机构可能削弱融合项目，并降低对不属于家庭或性别政策类别的移民需求的重视程度。

9月，在提交给道议会的第二份追加预算草案中，该局的拨款减少了5.77亿韩元，从179.8亿韩元降至174亿韩元。京畿道知事秋美爱于7月1日就职后推行削减开支政策，重组计划在这一背景下提出。

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