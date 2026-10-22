Władze prowincji Gyeonggi w Korei Południowej planują zlikwidować odrębne Biuro Społeczeństwa Imigrantów w ramach reorganizacji i cięć kosztów. Jego funkcje mają zostać przekazane większej jednostce zajmującej się równością płci i polityką rodzinną. Zmiany mogą wejść w życie 1 stycznia po zatwierdzeniu przez Radę Prowincji Gyeonggi, informuje Korea Herald.

Jednostka działała od 2024 roku

Biuro utworzono w lipcu 2024 roku. Stało się ono pierwszą w Korei Południowej wyspecjalizowaną jednostką samorządu lokalnego, przeznaczoną do wspierania zagranicznych mieszkańców i integracji imigrantów. Jego działalność obejmowała politykę dotyczącą migrantów, którzy przybyli do kraju przez małżeństwo, pracowników zagranicznych, studentów z zagranicy oraz naturalizowanych obywateli kraju.

Wśród inicjatyw biura znalazły się poprawa warunków mieszkaniowych i pracy pracowników-migrantów, przyciąganie wykwalifikowanych zagranicznych specjalistów, wsparcie studentów zagranicznych, pomoc dzieciom zagranicznych mieszkańców w zapisie do szkół oraz wsparcie kobiet-migrantek, które doświadczyły przemocy.

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Krytyka organizacji społecznych

W Gyeonggi odnotowano największą w kraju liczbę zagranicznych mieszkańców. Według danych południowokoreańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa za 2024 rok było ich 845 tys. — niemal dwukrotnie więcej niż w Seulu, gdzie mieszkało 451 tys. zagranicznych mieszkańców. Do tej kategorii zalicza się cudzoziemców, naturalizowanych Koreańczyków oraz urodzone w kraju dzieci zagranicznych mieszkańców.

Udział takich mieszkańców w populacji prowincji wyniósł 6,1%, co było drugim wynikiem w kraju po prowincji Południowy Chungcheong. Organizacje społeczne i eksperci ostrzegli, że likwidacja samodzielnego biura może osłabić programy integracyjne i obniżyć priorytet potrzeb migrantów, którzy nie należą do kategorii polityki rodzinnej lub płci.

We wrześniu, w drugim dodatkowym projekcie budżetu przedłożonym radzie prowincji, środki dla biura zmniejszono o 577 mln wonów — z 17,98 mld do 17,4 mld wonów. Plan reorganizacji przedstawiono w związku z polityką ograniczania wydatków prowadzoną przez gubernatorkę Gyeonggi Choo Mi-ae po objęciu przez nią urzędu 1 lipca.

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