W Australii Adelaide Film Festival poinformował, że jeden z jego uczestników został zaatakowany w centralnej dzielnicy biznesowej Adelajdy po pokazie filmu Jim Queen. Mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jak podaje ABC News, organizatorzy uważają, że charakter obelg słownych, o których zostali poinformowani, wskazuje na prawdopodobnie homofobiczny motyw ataku.

Okoliczności ataku

Według festiwalu incydent miał miejsce po tym, jak widzowie opuścili wydarzenie w sobotni wieczór. Poszkodowany czekał na transport, aby wrócić do domu. Dyrektor generalny festiwalu Matt Kesting powiedział, że mężczyzna najpierw był obrażany homofobicznymi wypowiedziami, po czym atak stał się fizyczny.

Według Kestinga uczestnik doznał złamań i spędził w szpitalu co najmniej dobę. Dodał, że mężczyzna opuścił już placówkę medyczną i, według jego informacji, wraca do zdrowia.

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Śledztwo policji

Policja potwierdziła, że około godziny 3:50 w niedzielę zareagowała na zgłoszenie o ataku na mężczyznę przez grupę nieznanych mu osób w pobliżu North Terrace i Bank Street w centrum Adelajdy. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Funkcjonariusze ustalają tożsamość osób uczestniczących w ataku.

We wspólnym oświadczeniu Adelaide Film Festival i Feast Festival poinformowały, że są głęboko zasmucone i zdruzgotane tym incydentem, a także jednoznacznie potępiły dyskryminację we wszystkich jej przejawach. Prokurator generalny Australii Południowej Kyam Maher oświadczył, że homofobiczne obelgi nie mają miejsca w tym stanie.

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