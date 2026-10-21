Высокий суд Лахора в Пакистане запросил у федерального Министерства внутренних дел отчет о местонахождении лидеров запрещенной организации Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP) Саада и Анаса Ризви. Ведомство должно представить ответ на петицию до 27 октября, сообщает Dawn.

Петиция о предполагаемом задержании

Дело рассматривал судья Мухаммад Джавад Зафар по петиции лидера TLP Сарват Фатимы. Она оспаривает предполагаемое задержание братьев Ризви и просит суд содействовать их возвращению.

Помощник генерального адвоката провинции Пенджаб Фаррух Хан Лодхи представил отчеты руководителей 30 полицейских участков, где были зарегистрированы 54 дела против руководства TLP. Все они отрицали, что арестовывали Саада и Анаса Ризви.

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Заявления полиции и TLP

В то же время полиция сообщила, что соответствующие антитеррористические суды объявили Саада Ризви скрывающимся в четырех FIR, а Анаса Ризви — в пяти. Братья считаются пропавшими без вести после полицейской операции против протестующих TLP возле Муридке 13 октября 2025 года.

Полиция утверждает, что Саад и Анас Ризви скрылись в Азад-Джамму и Кашмире, и отрицает, что они находятся под стражей силовых структур. TLP, со своей стороны, заявляет, что братьев удерживают силовые ведомства.

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