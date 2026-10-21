По данным Financial Times, израильские военные отменили подготовленную многодневную операцию против Ирана, которую планировали провести в выходные 10 октября, после возражений президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает Jerusalem Post.

Цели запланированной операции

Как сообщает Financial Times, израильская армия готовилась возобновить удары по Ирану и провести многодневную операцию против режима. Среди подготовленных целей были объекты гражданской инфраструктуры, ядерные объекты и цели, связанные с режимом.

Три человека, осведомленные о ситуации, сообщили Financial Times, что израильские военные подготовили несколько таких целей.

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Позиция США

По данным Financial Times, Трамп выступил против этого плана, поскольку не хотел возобновления военного конфликта в регионе накануне промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября.

В то же время, как отмечается в сообщении, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживает возобновление масштабных ударов по Ирану и недавно поручил Армии обороны Израиля подготовить план нового наступления.

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