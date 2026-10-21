Według Financial Times izraelskie wojsko odwołało przygotowaną wielodniową operację przeciwko Iranowi, którą planowano przeprowadzić w weekend 10 października, po sprzeciwie prezydenta USA Donalda Trumpa. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Financial Times.

Cele planowanej operacji

Jak podaje Financial Times, izraelska armia przygotowywała się do wznowienia uderzeń na Iran i przeprowadzenia wielodniowej operacji przeciwko reżimowi. Wśród przygotowanych celów znalazły się obiekty infrastruktury cywilnej, obiekty nuklearne oraz cele związane z reżimem.

Trzy osoby zaznajomione z sytuacją przekazały Financial Times, że izraelskie wojsko przygotowało kilka takich celów.

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Stanowisko USA

Według Financial Times Trump sprzeciwił się temu planowi, ponieważ nie chciał wznowienia konfliktu militarnego w regionie przed wyborami uzupełniającymi w USA, zaplanowanymi na 3 listopada.

Jednocześnie, jak zaznaczono w publikacji, premier Izraela Binjamin Netanjahu popiera wznowienie zakrojonych na szeroką skalę uderzeń na Iran i niedawno polecił Siłom Obronnym Izraela przygotowanie planu nowej ofensywy.

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