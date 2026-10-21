Канада и Турция могут подписать совместную декларацию об углублении двустороннего сотрудничества в сфере обороны, энергетики, торговли и дипломатических связей. Это может произойти во время визита премьер-министра Канады Марка Карни в Турцию: в четверг он должен встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

О возможном подписании декларации со ссылкой на информированное лицо сообщает Cyprus Mail. По данным издания, стороны могут создать комитеты по каждому из направлений сотрудничества, чтобы подготовить планы действий. Декларация также может касаться продвижения переговоров о двустороннем соглашении о свободной торговле и укрепления общественных и дипломатических контактов.

Карни станет первым премьер-министром Канады, который совершит отдельный двусторонний визит в Турцию. В пятницу он также планирует встретиться в Стамбуле с представителями турецкого бизнеса.

Энергетика и ядерные проекты

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил телеканалу Kanal 7, что ядерная энергетика будет одной из главных тем переговоров. По информации информированного лица, Анкара также рассчитывает обсудить возможные закупки канадского сжиженного природного газа и критически важных минералов.

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Ожидается, что страны создадут рабочую группу для оценки целесообразности предложения CANDU о строительстве запланированной атомной электростанции на черноморском побережье Турции. Турция уже проводила переговоры с канадской инженерной компанией AtkinsRéalis, которой принадлежит CANDU, а также с компаниями из Южной Кореи и Китая по поводу строительства второй и третьей АЭС. Первую атомную электростанцию Турции строит российская компания Rosatom.

Дроны и морское сотрудничество

В сфере обороны переговоры, по информации издания, должны сосредоточиться на беспилотниках и военно-морском сотрудничестве. В 2024 году Канада отменила ограничения на экспорт оружия в Турцию, в частности оптических технологий, используемых в беспилотниках турецкого производства.

Канадская сторона заинтересована в сотрудничестве с Турцией в аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности, энергетике, горнодобывающей отрасли, высоких технологиях и агросекторе. При этом канадские чиновники не подтвердили, какие именно декларации, соглашения или договоренности могут быть подписаны во время поездки.

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