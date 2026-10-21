Kanada i Turcja mogą podpisać wspólną deklarację o pogłębieniu dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności, energetyki, handlu i relacji dyplomatycznych. Może do tego dojść podczas wizyty premiera Kanady Marka Carneya w Turcji: w czwartek ma on spotkać się z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem w Ankarze.

O możliwym podpisaniu deklaracji, powołując się na poinformowaną osobę, informuje Cyprus Mail. Według publikacji strony mogą utworzyć komitety dla każdego z obszarów współpracy, aby przygotować plany działania. Deklaracja może również dotyczyć postępów w negocjacjach w sprawie dwustronnej umowy o wolnym handlu oraz wzmocnienia kontaktów społecznych i dyplomatycznych.

Carney zostanie pierwszym premierem Kanady, który odbędzie odrębną dwustronną wizytę w Turcji. W piątek planuje również spotkać się w Stambule z przedstawicielami tureckiego biznesu.

Energetyka i projekty jądrowe

Turecki minister energii Alparslan Bayraktar powiedział stacji Kanal 7, że energetyka jądrowa będzie jednym z głównych tematów rozmów. Według poinformowanej osoby Ankara liczy również na omówienie możliwych zakupów kanadyjskiego skroplonego gazu ziemnego i minerałów o krytycznym znaczeniu.

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Oczekuje się, że kraje utworzą grupę roboczą, aby ocenić wykonalność propozycji CANDU dotyczącej budowy planowanej elektrowni jądrowej na tureckim wybrzeżu Morza Czarnego. Turcja prowadziła już rozmowy z kanadyjską firmą inżynieryjną AtkinsRéalis, do której należy CANDU, a także z firmami z Korei Południowej i Chin w sprawie budowy drugiej i trzeciej elektrowni jądrowej. Pierwszą elektrownię jądrową Turcji buduje rosyjska firma Rosatom.

Drony i współpraca morska

W sektorze obronnym rozmowy mają koncentrować się na dronach i współpracy morskiej, według publikacji. W 2024 roku Kanada zniosła ograniczenia dotyczące eksportu broni do Turcji, w tym technologii optycznych wykorzystywanych w dronach produkcji tureckiej.

Strona kanadyjska jest zainteresowana współpracą z Turcją w sektorach lotniczo-kosmicznym, przemysłu obronnego, energetyki, górnictwa, wysokich technologii i rolnictwa. Jednocześnie kanadyjscy urzędnicy nie potwierdzili, jakie konkretnie deklaracje, umowy lub ustalenia mogą zostać podpisane podczas podróży.

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