加拿大和土耳其可能签署一项关于深化双边国防、能源、贸易和外交关系合作的联合声明。这可能在加拿大总理马克·卡尼访问土耳其期间发生：他将于周四在安卡拉会见总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安。

Cyprus Mail报道称，一名知情人士透露，双方可能签署该声明。该媒体称，双方可能针对每个合作领域设立委员会，以制定行动计划。该声明还可能涉及推进双边自由贸易协定谈判，以及加强社会和外交联系。

卡尼将成为首位对土耳其进行单独双边访问的加拿大总理。周五，他还计划在伊斯坦布尔会见土耳其商界代表。

能源与核电项目

土耳其能源部长阿尔帕尔斯兰·拜拉克塔尔对Kanal 7电视台表示，核能将是会谈的主要议题之一。知情人士称，安卡拉还希望讨论可能采购加拿大液化天然气和关键矿产。

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预计两国将成立工作组，以评估CANDU关于在土耳其黑海沿岸建设一座规划中核电站的提议是否可行。土耳其此前已就建设第二和第三座核电站与拥有CANDU的加拿大工程公司AtkinsRéalis，以及来自韩国和中国的公司举行谈判。土耳其首座核电站由俄罗斯公司Rosatom建设。

无人机与海上合作

据该媒体报道，在国防领域，谈判将重点关注无人机和海军合作。2024年，加拿大取消了对向土耳其出口武器的限制，其中包括用于土耳其制造无人机的光学技术。

加拿大方面有意与土耳其在航空航天、国防工业、能源、采矿、高科技和农业领域开展合作。同时，加拿大官员尚未确认此次访问期间可能签署哪些声明、协议或安排。

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