Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Войцех Зайончковский посетил Тегеран в Иране, где провел политические консультации в Министерстве иностранных дел Ирана. Об этом со ссылкой на польское дипломатическое ведомство сообщает RMF24.

Ситуация с безопасностью в Европе

Во время консультаций обсудили ситуацию с безопасностью в Европе в контексте агрессивной политики России, государства-агрессора. Также речь шла о ситуации в районе Персидского залива на фоне американо-иранского конфликта.

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Сценарии деэскалации

По информации польского МИД, участники консультаций рассмотрели возможные сценарии развития событий и перспективы деэскалации. В ведомстве отметили, что встречи в иранской столице позволили открыто обменяться мнениями относительно общих вызовов и определить потенциальные направления сотрудничества.

Визит Зайончковского в Тегеран состоялся в среду, 21 октября. Польское дипломатическое ведомство сообщило о консультациях в публикации в социальной сети X.

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