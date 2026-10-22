Высокий суд Исламабада в Пакистане направил уведомления Национальному бюро подотчётности (NAB), Министерству права и другим сторонам по делу об оспаривании назначений заместителя председателя бюро Ихтешама Кадира Шаха и генерального прокурора Сохаила Насира. Суд также обязал истца предоставить документальные доказательства того, что должностные лица не соответствовали законодательным требованиям для занятия этих должностей, сообщает Dawn.

Иск подал адвокат доктор Г. М. Чаудри в порядке quo warranto — процедуры, по которой оспаривается законность занятия государственной должности.

Аргументы относительно заместителя председателя NAB

Чаудри утверждает, что Ихтешам Кадир Шах не соответствует квалификационным требованиям, определённым статьёй 7(aa) Национального ордонанса о подотчётности 1999 года.

Согласно аргументам истца, предыдущая работа Шаха генеральным прокурором NAB не приравнивается к службе федеральным должностным лицом 21-го класса или эквивалентного уровня. Он также заявил, что Шах не был военнослужащим в звании генерал-майора или на эквивалентной должности.

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Требования к генеральному прокурору

Относительно Сохаила Насира истец заявил, что тот не соответствует критериям статьи 8(a) ордонанса. Она предусматривает, что генеральный прокурор NAB должен иметь квалификацию для назначения судьёй Верховного суда.

По словам Чаудри, Насир работал судьёй сессионного суда, а затем был дополнительным судьёй Высокого суда Лахора, однако не был утверждён в должности. Истец считает, что из-за этого Насир не соответствует требованиям статьи 177(2) Конституции Пакистана.

Суд также направил сторонам уведомления относительно ходатайств об отстранении обоих должностных лиц NAB от исполнения обязанностей и истребовании документов об их назначениях.

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