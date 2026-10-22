Wysoki Sąd w Islamabadzie w Pakistanie wysłał zawiadomienia do Narodowego Biura Odpowiedzialności (NAB), Ministerstwa Prawa i innych stron w sprawie kwestionującej nominacje zastępcy przewodniczącego biura Ikhteshama Qadira Shaha oraz prokuratora generalnego Sohaila Nasira. Sąd zobowiązał również powoda do przedstawienia dokumentowych dowodów, że urzędnicy nie spełniali wymogów prawnych do zajmowania tych stanowisk, podaje Dawn.

Pozew złożył prawnik dr G. M. Chaudhry w trybie quo warranto, czyli procedury służącej do kwestionowania legalności sprawowania urzędu publicznego.

Argumenty dotyczące zastępcy przewodniczącego NAB

Chaudhry twierdzi, że Ikhtesham Qadir Shah nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych określonych w artykule 7(aa) Narodowego Rozporządzenia o Odpowiedzialności z 1999 roku.

Według argumentacji powoda wcześniejsza praca Shaha jako prokuratora generalnego NAB nie jest równoznaczna ze służbą jako federalny urzędnik 21. stopnia lub na równorzędnym poziomie. Oświadczył również, że Shah nie był wojskowym w stopniu generała majora ani na równorzędnym stanowisku.

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Wymogi wobec prokuratora generalnego

W odniesieniu do Sohaila Nasira powód oświadczył, że nie spełnia on kryteriów artykułu 8(a) rozporządzenia. Przewiduje on, że prokurator generalny NAB musi mieć kwalifikacje do powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

Według Chaudhry’ego Nasir pracował jako sędzia sądu sesyjnego, a następnie był dodatkowym sędzią Wysokiego Sądu w Lahaurze, jednak nie został zatwierdzony na tym stanowisku. Powód uważa, że z tego powodu Nasir nie spełnia wymogów artykułu 177(2) Konstytucji Pakistanu.

Sąd wysłał również zawiadomienia stronom w sprawie wniosków o odsunięcie obu urzędników NAB od wykonywania obowiązków oraz o zażądanie dokumentów dotyczących ich nominacji.

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