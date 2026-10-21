Wiceszef polskiego MSZ Zajączkowski przeprowadził rozmowy w Teheranie — RMF24
Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski Wojciech Zajączkowski odwiedził Teheran w Iranie, gdzie przeprowadził konsultacje polityczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Iranu. Poinformował o tym RMF24, powołując się na polskie MSZ.
Sytuacja bezpieczeństwa w Europie
Podczas konsultacji omówiono sytuację bezpieczeństwa w Europie w kontekście agresywnej polityki Rosji, państwa-agresora. Rozmawiano także o sytuacji w regionie Zatoki Perskiej na tle konfliktu amerykańsko-irańskiego.
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Scenariusze deeskalacji
Według informacji polskiego MSZ uczestnicy konsultacji rozpatrzyli możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i perspektywy deeskalacji. Resort zaznaczył, że spotkania w stolicy Iranu umożliwiły otwartą wymianę poglądów na temat wspólnych wyzwań oraz określenie potencjalnych kierunków współpracy.
Wizyta Zajączkowskiego w Teheranie odbyła się w środę, 21 października. Polskie MSZ poinformowało o konsultacjach we wpisie w serwisie społecznościowym X.