Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski Wojciech Zajączkowski odwiedził Teheran w Iranie, gdzie przeprowadził konsultacje polityczne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Iranu. Poinformował o tym RMF24, powołując się na polskie MSZ.

Sytuacja bezpieczeństwa w Europie

Podczas konsultacji omówiono sytuację bezpieczeństwa w Europie w kontekście agresywnej polityki Rosji, państwa-agresora. Rozmawiano także o sytuacji w regionie Zatoki Perskiej na tle konfliktu amerykańsko-irańskiego.

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Scenariusze deeskalacji

Według informacji polskiego MSZ uczestnicy konsultacji rozpatrzyli możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i perspektywy deeskalacji. Resort zaznaczył, że spotkania w stolicy Iranu umożliwiły otwartą wymianę poglądów na temat wspólnych wyzwań oraz określenie potencjalnych kierunków współpracy.

Wizyta Zajączkowskiego w Teheranie odbyła się w środę, 21 października. Polskie MSZ poinformowało o konsultacjach we wpisie w serwisie społecznościowym X.

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