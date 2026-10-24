W Republice Południowej Afryki Południowoafrykańska Agencja Zabezpieczenia Społecznego Sassa zaprzeczyła, że kontrakt komunikacyjny o wartości 30 mln randów miał promować jej szefa, Thembę Matlou. Jak informuje TimesLIVE, agencja oświadczyła, że procedurę zawarcia kontraktu rozpoczęto jeszcze przed nominacją Matlou.

Cel kontraktu komunikacyjnego

Rzecznik Sassa Paseka Letsatsi wyjaśnił, że kontrakt miał wzmocnić informowanie odbiorców świadczeń socjalnych w prowincjach kraju. Według niego kontrakt wspierał również kampanie informacyjne dotyczące przejścia posiadaczy kart Sassa Gold do Postbanku lub innych wybranych przez nich banków.

Pierwotnym terminem przejścia był 28 lutego 2025 roku, jednak termin najpierw przedłużono do 20 marca, a następnie do 30 kwietnia. Według stanu na 20 marca ponad 1 mln posiadaczy kart Sassa Gold nie przeszło jeszcze na nowy sposób otrzymywania świadczeń. Według danych agencji zintensyfikowała ona działania informacyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych, tradycyjnych mediów oraz wydarzeń na postojach taksówek, w centrach handlowych i innych miejscach publicznych.

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Odpowiedź na publikację Mail & Guardian

Sassa reagowała na materiał Mail & Guardian opublikowany w piątek pod tytułem „R30 million To Make Sassa CEO Look Good”. Agencja podkreśliła, że na początku procesu kontraktowego Matlou był regionalnym menedżerem wykonawczym odpowiedzialnym za prowincje Gauteng i Mpumalanga. Pełniącym obowiązki dyrektora generalnego został w grudniu 2024 roku.

Letsatsi odrzucił również przypuszczenia, że kontakty Sassa z dziennikarzami miały wpływać na relacjonowanie działalności instytucji lub ograniczać krytyczne publikacje. Według niego takie spotkania pomagają mediom dokładniej informować o kontrolach świadczeń socjalnych, wymaganiach wobec odbiorców oraz zapobieganiu oszustwom. Sassa oświadczyła, że nie oczekuje przychylnego relacjonowania w zamian za dostęp dziennikarzy do urzędników.

Agencja zaprzeczyła także twierdzeniom, że wydarzenia dla mediów zaczęto organizować po powołaniu Matlou na pełniącego obowiązki szefa: według jej danych jego pierwsze takie spotkanie na tym stanowisku odbyło się w marcu 2025 roku. Sassa oświadczyła, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oczyściło Matlou z zarzutów niewłaściwego postępowania związanych z wcześniejszymi twierdzeniami wspomnianymi w publikacji.

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