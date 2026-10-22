Президент США Дональд Трамп до сих пор не одобрил предложенную продажу Тайваню вооружений и военного оборудования на 14 млрд долларов. Тайбэй уже несколько месяцев ожидает решения Вашингтона, поскольку планирует использовать системы для сдерживания возможного нападения Китая, сообщает The Japan Times.

Китай выступает против американской военной поддержки Тайваня, который Пекин считает частью своей территории и угрожал захватить силой. США являются ключевым партнером Тайваня в сфере безопасности и после смены дипломатического признания с Тайбэя на Пекин в 1979 году продолжают поставлять острову оборонные вооружения в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем.

Что входит в пакет

Тайвань создает многоуровневую систему противовоздушной обороны T-Dome. По данным издания, в пакет стоимостью 14 млрд долларов должны войти ракеты Patriot, автоматизированная система командования и управления, а также радиолокационная система противовоздушной обороны с обзором на 360 градусов.

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Эксперт тайбэйского Института исследований национальной обороны и безопасности Су Цзы-юнь заявил, что эти системы вместе могут усилить устойчивость стратегической ПВО Тайваня. Средства на закупку, как ожидается, поступят из оборонного законопроекта на 25 млрд долларов, который парламент Тайваня принял в мае после нескольких месяцев политических споров.

Почему решение откладывают

В мае Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин встретились в Пекине, пытаясь ослабить торговую напряженность между двумя странами. Си тогда предостерег президента США, что ошибки в вопросе Тайваня могут привести к конфликту между Вашингтоном и Пекином.

Продажа оружия рекордного объема может поставить под угрозу торговое перемирие между США и Китаем. Госсекретарь США Марко Рубио в июне сообщал, что пакет находится на рассмотрении. Американские чиновники также оценивали достаточность запасов вооружений США для операций в Иране. Один американский чиновник сказал, что вероятность разделения пакета на несколько меньших частей существенно возросла.

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