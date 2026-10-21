В Нигерии Независимая национальная избирательная комиссия (INEC) не разместила предварительный реестр избирателей на своем сайте в установленный законом срок перед всеобщими выборами 2027 года. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Согласно статье 19(1) Закона о выборах 2026 года, комиссия должна не позднее чем за 90 дней до всеобщих выборов определить семидневный период для публичного ознакомления с реестром в каждом районе регистрации и на официальном сайте. Президентские и парламентские выборы в Нигерии должны начаться 16 января 2027 года, поэтому предельной датой для определения такого периода было 18 октября.

Реестр показали только на местах

С 9 по 15 октября INEC проводила общенациональный показ реестров в районах регистрации, чтобы избиратели могли проверить свои данные и выявить ошибки. В то же время онлайн-версию реестра не опубликовали. Как отмечает издание, 21 октября на соответствующем портале оставалось сообщение о том, что предварительные реестры в настоящее время недоступны.

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Представитель INEC Мохаммед Харуна заявил, что комиссия обнародовала реестр для подачи заявлений и возражений в районах регистрации и собирает и обобщает эти обращения. По его словам, INEC планирует подготовить окончательную версию реестра для публикации до 15 декабря. На уточняющий вопрос о требовании разместить реестр также в интернете он не ответил.

Предусмотрена ответственность

Юрист из Лагоса Муджиб Абдулвасиу назвал отсутствие онлайн-публикации нарушением требований закона. Он подчеркнул, что закон предусматривает как физическое размещение реестра, так и его публикацию в интернете в установленный срок. Статья 19(5) закона устанавливает, что должностное лицо INEC, не обнародовавшее реестр в соответствии с требованиями, может быть наказано лишением свободы на срок до шести месяцев, штрафом в 100 тысяч найр или обоими видами наказания.

Предварительный реестр дает гражданам возможность проверить правильность внесенных данных до его окончательного утверждения. Закон также предусматривает 14 дней после показа или публикации реестра для рассмотрения жалоб и возражений относительно пропущенных или внесенных в списки имен, а также необходимых исправлений.

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