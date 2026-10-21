W Nigerii Niezależna Narodowa Komisja Wyborcza (INEC) nie zamieściła wstępnego rejestru wyborców na swojej stronie internetowej w ustawowym terminie przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Informuje o tym Premium Times Nigeria.

Zgodnie z artykułem 19(1) ustawy wyborczej z 2026 roku komisja musi, nie później niż 90 dni przed wyborami powszechnymi, wyznaczyć siedmiodniowy okres publicznego wglądu do rejestru w każdym obszarze rejestracji oraz na swojej oficjalnej stronie internetowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne w Nigerii mają rozpocząć się 16 stycznia 2027 roku, dlatego terminem granicznym na wyznaczenie takiego okresu był 18 października.

Rejestr pokazano tylko lokalnie

Od 9 do 15 października INEC prowadziła ogólnokrajowe udostępnienie rejestrów w obszarach rejestracji, aby wyborcy mogli sprawdzić swoje dane i wykryć błędy. Jednocześnie internetowa wersja rejestru nie została opublikowana. Jak zaznacza wydanie, 21 października na odpowiednim portalu nadal widniał komunikat, że wstępne rejestry są obecnie niedostępne.

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Przedstawiciel INEC Mohammed Haruna oświadczył, że komisja udostępniła rejestr do składania wniosków i sprzeciwów w obszarach rejestracji oraz zbiera i ujednolica te zgłoszenia. Według niego INEC planuje przygotować ostateczną wersję rejestru do publikacji do 15 grudnia. Nie odpowiedział na pytanie dotyczące wymogu zamieszczenia rejestru również w internecie.

Przewidziana jest odpowiedzialność

Prawnik z Lagos, Mujib Abdulwasiu, uznał brak publikacji online za naruszenie wymogów prawnych. Podkreślił, że ustawa przewiduje zarówno fizyczne udostępnienie rejestru, jak i jego publikację w internecie w określonym terminie. Artykuł 19(5) ustawy stanowi, że urzędnik INEC, który nie opublikował rejestru zgodnie z wymogami, może zostać ukarany karą do sześciu miesięcy pozbawienia wolności, grzywną w wysokości 100 tysięcy nair albo obiema karami.

Wstępny rejestr umożliwia obywatelom sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych przed jego ostatecznym zatwierdzeniem. Ustawa przewiduje również 14 dni po udostępnieniu lub publikacji rejestru na rozpatrzenie skarg i sprzeciwów dotyczących pominiętych lub wpisanych na listy nazwisk, a także niezbędnych poprawek.

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