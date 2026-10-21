Государственный департамент США опроверг сообщения о подготовке к выезду части сотрудников американских посольств в странах Персидского залива и членов их семей. Ведомство заявило, что распоряжение о выезде распространяется только на Саудовскую Аравию.

Распоряжение для Саудовской Аравии

Представитель Госдепартамента США Томми Пиготт назвал неточными сообщения о более широком плане выезда персонала из американских дипломатических учреждений в регионе. По его словам, ведомство издало распоряжение для сотрудников правительства США, не выполняющих неотложные функции, и членов их семей именно в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Объяснение Госдепартамента

Пиготт связал это решение с боевыми действиями йеменской группировки хуситов против Саудовской Аравии. Он упомянул атаки на гражданские аэропорты и другие объекты критической инфраструктуры, которые, по его словам, привели к жертвам среди гражданского населения и значительным перебоям в поездках.

Представитель добавил, что безопасность сотрудников Госдепартамента и их семей остается приоритетом ведомства. По его словам, Госдепартамент и далее будет принимать необходимые меры для их защиты и поддержки.

Читай нас в