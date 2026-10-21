В Израиле ультраортодоксальные протестующие в среду днем перекрыли шоссе №4 возле Раананы и Кфар-Савы. Израильская полиция признала демонстрацию незаконной, сообщает Jerusalem Post.

Действия полиции

Полиция прибыла на место и направляла движение по альтернативным маршрутам. Правоохранители пытались освободить шоссе и восстановить общественный порядок. Полицейские также призвали участников прекратить блокирование и покинуть проезжую часть.

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Что сообщили в полиции

По данным полиции, люди собрались после того, как услышали, что в полицейском участке Раананы под стражей находится человек, уклоняющийся от военного призыва. В то же время полиция заявила, что этого человека удерживает военная полиция в другом месте, а не в участке Раананы. Один из полицейских предупредил участников блокирования, что они должны покинуть дорогу в течение одной минуты, иначе правоохранители применят силу. На момент публикации ситуация оставалась динамичной.

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