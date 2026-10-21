Прокуратура Нового Тайбэя на Тайване предъявила обвинения пяти людям по делу о предполагаемой подготовке нападения на стендап-комика Хуана И-хао. По версии следствия, нападение связано с шутками артиста о китайском правительстве, в частности о лидере КНР Си Цзиньпине.

Версия прокуратуры

Как сообщает ABC News, обвиняемые являются гражданами Тайваня, а нанял их человек из Китая. По данным прокуратуры, с июля они следили за Хуаном И-хао и якобы планировали сломать ему руки и ноги, чтобы он не мог выступать.

В прошлом месяце комика сбил автомобиль, когда он возвращался домой на скутере. Он получил ушиб таза. Прокуратура сообщила, что двое обвиняемых признали причастность к плану причинить артисту травмы.

Прокуроры назвали дело серьезным случаем, в котором Коммунистическую партию Китая подозревают в применении тактики трансграничного подавления. По их версии, речь идет о предполагаемом привлечении людей на Тайване для насильственного подавления политических голосов несогласия.

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Предыдущая атака и реакция комика

Хуан И-хао заявил, что посвятил критике Си Цзиньпина лишь две с половиной минуты выступления и тогда волновался только о том, будет ли смеяться аудитория. Он также сообщил, что до наезда стал мишенью нападения с фекалиями.

В мае двум людям предъявили обвинения после того, как они разбросали фекалии и краску в комедийном клубе Тайбэя за несколько часов до запланированного выступления Хуана. Комик поблагодарил полицию и прокуроров за работу и пригласил их на свои будущие выступления.

Совет Тайваня по делам материкового Китая заявил, что тех, кто выполняет приказы Компартии Китая или ее сообщников для трансграничного подавления, будут преследовать без снисхождения. Китайская канцелярия по делам Тайваня не ответила на запрос о комментарии.

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