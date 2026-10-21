Prokuratura w Nowym Tajpej na Tajwanie postawiła zarzuty pięciu osobom w sprawie domniemanego przygotowania ataku na komika stand-upowego Huanga Yi-hao. Według śledczych atak był związany z żartami artysty o chińskim rządzie, w tym o przywódcy ChRL Xi Jinpingu.

Wersja prokuratury

Jak informuje ABC News, oskarżeni są obywatelami Tajwanu, a wynajął ich człowiek z Chin. Według prokuratury od lipca śledzili Huanga Yi-hao i rzekomo planowali połamać mu ręce i nogi, aby nie mógł występować.

W ubiegłym miesiącu komik został potrącony przez samochód, gdy wracał do domu na skuterze. Doznał stłuczenia miednicy. Prokuratura poinformowała, że dwóch oskarżonych przyznało się do udziału w planie zranienia artysty.

Prokuratorzy nazwali tę sprawę poważnym przypadkiem, w którym podejrzewa się Komunistyczną Partię Chin o stosowanie taktyk represji transnarodowych. Według ich wersji chodzi o domniemane zaangażowanie ludzi na Tajwanie do brutalnego tłumienia politycznych głosów sprzeciwu.

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Wcześniejszy atak i reakcja komika

Huang Yi-hao oświadczył, że poświęcił krytyce Xi Jinpinga tylko dwie i pół minuty występu, a wówczas martwił się jedynie o to, czy publiczność będzie się śmiać. Poinformował też, że przed potrąceniem padł ofiarą ataku z użyciem fekaliów.

W maju dwóm osobom postawiono zarzuty po tym, jak rozrzuciły fekalia i farbę w klubie komediowym w Tajpej na kilka godzin przed zaplanowanym występem Huanga. Komik podziękował policji i prokuratorom za ich pracę oraz zaprosił ich na swoje przyszłe występy.

Tajwańska Rada ds. Chin Kontynentalnych oświadczyła, że osoby wykonujące polecenia Komunistycznej Partii Chin lub jej wspólników w celu transnarodowych represji będą ścigane bez pobłażliwości. Chińskie Biuro ds. Tajwanu nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

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