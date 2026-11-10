W Wielkiej Brytanii kilka kobiet oskarżyło komika, pisarza i byłego jurora Britain’s Got Talent Davida Walliamsa o wykorzystywanie statusu celebryty do kontaktów seksualnych z młodymi fankami oraz niewłaściwe zachowanie wobec kobiet w pracy. Walliams zaprzecza wszelkim nieprawidłowościom, donosi The Guardian po wspólnym śledztwie z ITV News.

Relacje Alex i Jade

Jedna z rozmówczyń dziennikarzy, nazwana Alex, powiedziała, że poznała Walliamsa w 2004 roku na spotkaniu z fanami, gdy miała 15 lat, a on 32. Według niej przekazała komikowi swoje scenariusze i dane kontaktowe, po czym zadzwonił do niej, wspierał jej dążenie do zostania autorką komediową i oferował pomoc.

Alex twierdzi, że gdy miała 17 lat, korespondencja i rozmowy telefoniczne z Walliamsem nabrały seksualnego charakteru, a wiosną 2006 roku doszło między nimi do kontaktów seksualnych. Według niej komik prosił ją o wysyłanie zdjęć, w tym w bieliźnie, oraz instruował, jak pozować. Opowiedziała również o trzech spotkaniach w mieszkaniu Walliamsa w londyńskiej dzielnicy Belsize Park.

Alex oświadczyła, że wszystkie trzy spotkania odbyły się za obopólną zgodą, jednak z powodu różnicy wieku, doświadczenia i statusu czuła się niezdolna do sprzeciwu. Uważa, że Walliams wykorzystywał swoje wpływy, podczas gdy jego prawnicy nazwali twierdzenia o groomingu fałszywymi.

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Inna kobieta, którą publikacja nazywa Jade, twierdzi, że poznała Walliamsa w wieku 15 lat. Według niej kilka tygodni po pierwszym kontakcie zaprosił ją do swojego domu i zainicjował kontakt seksualny. Większość pozostałych kobiet, które złożyły zeznania na potrzeby śledztwa, poinformowała, że w czasie kontaktów z komikiem były pełnoletnie.

Stanowisko Walliamsa i HarperCollins

Prawnicy Walliamsa oświadczyli, że uważał on Alex za 18-letnią, gdy ponownie się z nim skontaktowała, oraz że nie pamięta i nie wierzy, by prosił ją o wysyłanie seksualizowanych zdjęć. Podkreślili, że komik zaprzecza natarczywemu zachowaniu, a ich krótką relację uważa za dobrowolną.

W liście do dziennikarzy Walliams przyznał, że czasami nierozważnie zachowywał się wobec osób, z którymi łączyły go przypadkowe relacje seksualne, i nie zawsze brał pod uwagę ich uczucia. Jednocześnie oświadczył, że nie jest drapieżnikiem seksualnym i nie złamał prawa.

Oskarżenia dotyczą także jego zachowania wobec kobiet w programie Britain’s Got Talent oraz w wydawnictwie HarperCollins. Według ustaleń śledztwa wydawnictwo zakończyło współpracę z Walliamsem po obawach dotyczących jego zachowania na przestrzeni kilku lat, w tym twierdzeniach o niewłaściwych relacjach seksualnych z młodszą pracownicą i nękaniu innej. We wrześniu HarperCollins poinformowało, że nie będzie już wydawać jego katalogu książek.

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