Wysoki Sąd w Lahaurze w Pakistanie zażądał od federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych raportu na temat miejsca pobytu Saada i Anasa Rizvich, liderów zakazanej organizacji Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP). Resort ma przedstawić odpowiedź na petycję do 27 października, informuje Dawn.

Petycja w sprawie domniemanego zatrzymania

Sprawę rozpatrywał sędzia Muhammad Jawad Zafar na podstawie petycji liderki TLP Sarwat Fatimy. Kwestionuje ona domniemane zatrzymanie braci Rizvi i prosi sąd o pomoc w ich powrocie.

Pomocnik prokuratora generalnego prowincji Pendżab Farrukh Khan Lodhi przedstawił raporty od kierowników 30 komisariatów policji, w których zarejestrowano 54 sprawy przeciwko kierownictwu TLP. Wszyscy zaprzeczyli, że aresztowali Saada i Anasa Rizvich.

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Oświadczenia policji i TLP

Jednocześnie policja poinformowała, że właściwe sądy antyterrorystyczne uznały Saada Rizviego za ukrywającego się w czterech FIR, a Anasa Rizviego — w pięciu. Bracia są uznawani za zaginionych od policyjnej operacji przeciwko protestującym TLP w pobliżu Muridke 13 października 2025 roku.

Policja twierdzi, że Saad i Anas Rizvi uciekli do Azad Dżammu i Kaszmiru, i zaprzecza, że znajdują się oni w areszcie służb bezpieczeństwa. TLP ze swojej strony oświadcza, że bracia są przetrzymywani przez służby bezpieczeństwa.

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