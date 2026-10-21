W Chinach 21-letni mężczyzna z Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang zmarł podczas ewakuacji na niższą wysokość po ciężkiej chorobie wysokościowej. Odbywał nieautoryzowaną wędrówkę przez niezagospodarowany teren w pobliżu obszaru turystycznego Yading w powiecie Daocheng w prowincji Syczuan, poinformował ECNS.

Ratownicy szli około 18 godzin

Lokalne władze otrzymały prośbę o pomoc około godziny 11:30 11 października. Po ocenie sytuacji ratownicy wyruszyli pieszo i znaleźli mężczyznę krótko po południu następnego dnia w pobliżu Niansi-Niuchang, wysokogórskiego pastwiska wzdłuż trasy Yading.

Według mediów ratownicy szli do mężczyzny około 18 godzin. Zmarł podczas ewakuacji na niższą wysokość.

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Pomoc turystów

Turysta z Szanghaju, który przedstawił się pseudonimem Li Fei, powiedział, że około południa 12 października spotkał mężczyznę w pobliżu Niansi-Niuchang. Miejsce to znajduje się na wysokości ponad 4 500 metrów i około 20–30 kilometrów od głównego obszaru turystycznego.

Według Li Feia podróżnik był w stanie krytycznym, miał objawy ciężkiej choroby wysokościowej i z trudem się komunikował. Lokalni przewodnicy z końmi powiedzieli mu, że mężczyzna przebywał w tej okolicy przez trzy dni i noce. Li Fei i inni turyści podali mu przenośny tlen i glukozę, a także naładowali jego telefon. Dowiedziawszy się, że zespół ratunkowy już zmierza do mężczyzny, kontynuowali trasę.

Administracja obszaru turystycznego Yading od września wielokrotnie ostrzegała odwiedzających, że nieautoryzowane wejście na teren chroniony jest zabronione. Dla turystów dostępne są wyłącznie wyznaczone trasy, podczas gdy górskie lasy, doliny i nieoficjalne ścieżki są zamknięte dla samodzielnych wędrówek i eksploracji. Ratownicy zaznaczyli, że na wielu takich trasach na wysokości ponad 4 500 metrów nie ma zasięgu telefonii komórkowej ani dostępu dla pojazdów.

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