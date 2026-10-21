В Китае 21-летний мужчина из Гуанси-Чжуанского автономного района умер во время эвакуации на меньшую высоту после тяжелой горной болезни. Он совершал несанкционированный поход по необустроенной местности возле туристической зоны Ядин в уезде Даочэн провинции Сычуань, сообщает ECNS.

Спасатели шли около 18 часов

Местные власти получили просьбу о помощи примерно в 11:30 11 октября. После оценки ситуации спасатели отправились пешком и нашли мужчину вскоре после полудня следующего дня возле Няньси-Нючана — высокогорного пастбища вдоль маршрута Ядин.

По данным СМИ, спасатели шли к мужчине около 18 часов. Он умер во время эвакуации на меньшую высоту.

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Помощь туристов

Турист из Шанхая, назвавшийся псевдонимом Ли Фэй, рассказал, что около полудня 12 октября встретил мужчину возле Няньси-Нючана. Это место находится на высоте более 4 500 метров и примерно в 20–30 километрах от основной туристической зоны.

По словам Ли Фэя, путешественник был в критическом состоянии, имел признаки тяжелой горной болезни и с трудом общался. Местные проводники с лошадьми сообщили ему, что мужчина находился в этой местности три дня и ночи. Ли Фэй и другие туристы дали ему портативный кислород и глюкозу, а также зарядили телефон. Узнав, что спасательная группа уже направляется к мужчине, они продолжили маршрут.

Администрация туристической зоны Ядин с сентября неоднократно предупреждала посетителей о запрете несанкционированного входа на охраняемую территорию. Для туристов открыты только определенные маршруты, тогда как горные леса, долины и неофициальные тропы закрыты для самостоятельных походов и исследований. Спасатели отметили, что на многих таких маршрутах на высоте более 4 500 метров нет мобильной связи и автомобильного доступа.

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