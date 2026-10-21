中国一名来自广西壮族自治区的21岁男子在出现严重高原反应后，被转移至较低海拔途中死亡。他当时在四川省稻城县亚丁旅游区附近未开发地带进行未经授权的徒步活动，ECNS报道。

救援人员徒步约18小时

当地政府于10月11日约11时30分接到求助。评估情况后，救援人员徒步出发，并于次日中午过后不久在亚丁路线沿线的一处高海拔牧场娘斯牛场附近找到该男子。

据媒体报道，救援人员徒步约18小时才抵达该男子所在处。他在被转移至较低海拔途中死亡。

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游客提供帮助

一名来自上海、化名为李飞的游客表示，10月12日中午左右，他在娘斯牛场附近遇到了该男子。该地点海拔超过4500米，距离主要旅游区约20至30公里。

据李飞说，这名徒步者情况危急，有严重高原反应的症状，且几乎无法交流。当地带马向导告诉他，该男子已在这一地区停留了三天三夜。李飞和其他游客给了他便携式氧气和葡萄糖，并为他的手机充电。在得知救援队已在前往该男子处后，他们继续前行。

亚丁旅游区管理部门自9月起多次警告游客，禁止未经授权进入保护区。游客仅可进入指定路线，而山区森林、山谷和非官方步道均禁止自行徒步和探索。救援人员指出，许多海拔超过4500米的此类路线没有移动通信信号，也没有车辆通行条件。

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