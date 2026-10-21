W Korei Południowej policja w Seulu przekazała prokuraturze, bez zatrzymania, osiem osób w sprawie siatki prostytucyjnej w dzielnicy Gangnam. Według organów ścigania jedna z dwóch ujawnionych struktur zorganizowała ponad 2800 spotkań w ciągu 44 dni i zarobiła co najmniej 574 mln wonów, czyli około 434 tys. dolarów USA.

Jak informuje Korea Herald, wśród osób przekazanych prokuraturze są trzej domniemani operatorzy biznesu, menedżer, dwie kobiety i dwóch mężczyzn podejrzewanych o związki z prostytucją.

33 mieszkania wykorzystywane do świadczenia usług

Według policji grupa wykorzystywała 33 kawalerki w dzielnicach Nonhyeon-dong i Yeoksam-dong w Gangnam. Usługi reklamowano w internecie i za pośrednictwem kanałów w Telegramie, maskując je jako masaż szwedzki i podobne zabiegi.

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Potencjalnych klientów proszono o potwierdzenie tożsamości za pomocą telefonów komórkowych zarejestrowanych na ich nazwiska. Następnie sprawdzano ich w bazie danych, z której — według śledczych — korzystały podobne placówki, aby wykrywać osoby uznawane za podejrzane.

Śledztwo trwa

W odniesieniu do drugiej ujawnionej struktury nie udało się ustalić liczby spotkań ani uzyskanych środków, ponieważ podejrzani, według policji, zniszczyli dowody. Śledztwo rozpoczęto po zgłoszeniu otrzymanym w listopadzie 2025 roku. Operatorów i ich domniemanych wspólników ustalano za pomocą analizy połączeń telefonicznych, nagrań z kamer monitoringu i ukrytej obserwacji.

Trzem domniemanym operatorom zarzuca się organizowanie prostytucji w celu osiągnięcia zysku. Za to przestępstwo w Korei Południowej grozi kara do siedmiu lat więzienia lub grzywna do 70 mln wonów. Policja oświadczyła, że będzie nadal sprawdzać innych możliwych uczestników sprawy.

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