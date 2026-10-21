在韩国，首尔警方就江南区卖淫网络案件，将8人移交检方处理，但未予拘留。执法部门表示，在两个被查获的团伙中，其中一个在44天内安排了超过2800次会面，至少获利5.74亿韩元，约合43.4万美元。

据《韩国先驱报》报道，被移交检方的人员包括3名涉嫌经营该业务的人员、1名经理、2名女性和2名涉嫌参与卖淫的男性。

33套公寓用于提供服务

警方称，该团伙使用了江南区论岘洞和驿三洞的33套单间公寓。这些服务通过互联网和Telegram频道进行宣传，并伪装成瑞典式按摩及类似项目。

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潜在客户被要求通过以本人名义注册的手机验证身份。随后，他们会在一个数据库中接受核查；调查人员称，类似场所使用该数据库来识别被认为可疑的人员。

调查仍在继续

对于第二个被查获的团伙，无法确定会面次数和所得款项：警方称，嫌疑人销毁了证据。调查是在收到一份于2025年11月收到的举报后启动的。警方通过分析电话连接记录、监控摄像头录像和秘密监视，确定了经营者及其涉嫌同伙的身份。

3名涉嫌经营者被指控以营利为目的组织卖淫。在韩国，该罪行可被判处最高7年监禁或最高7000万韩元罚款。警方表示，将继续核查本案中其他可能涉案人员。

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