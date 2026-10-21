В Южной Корее полиция Сеула передала прокурорам без задержания восьмерых человек по делу о сети проституции в районе Каннам. По данным правоохранителей, одна из двух выявленных структур организовала более 2800 встреч за 44 дня и заработала не менее 574 млн вон, или около 434 тыс. долларов США.

Как сообщает Korea Herald, среди переданных прокурорам — трое предполагаемых операторов бизнеса, менеджер, две женщины и двое мужчин, подозреваемых в причастности к проституции.

33 квартиры для оказания услуг

По версии полиции, группа использовала 33 квартиры-студии в кварталах Нонхьондон и Ёксамдон в Каннаме. Услуги рекламировали в интернете и через каналы в Telegram, маскируя их под шведский массаж и подобные процедуры.

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Потенциальных клиентов просили подтвердить личность через мобильные телефоны, зарегистрированные на их имя. После этого их проверяли по базе данных, которой, по информации следствия, пользовались подобные заведения, чтобы выявлять людей, считавшихся подозрительными.

Расследование продолжается

По второй выявленной структуре установить количество встреч и полученных средств не удалось: подозреваемые, по данным полиции, уничтожили доказательства. Расследование начали после сообщения, полученного в ноябре 2025 года. Операторов и их предполагаемых сообщников устанавливали с помощью анализа телефонных соединений, записей камер наблюдения и скрытого наблюдения.

Трем предполагаемым операторам вменяют организацию проституции с целью получения прибыли. За это преступление в Южной Корее предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы или штраф до 70 млн вон. Полиция заявила, что продолжит проверять других возможных участников дела.

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