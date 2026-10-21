В Израиле лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот заявил, что не присоединится к коалиции и не будет работать в правительстве во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По его словам, эта позиция не изменится даже в случае соглашения о ротации на посту премьер-министра, сообщает The Jerusalem Post.

Заявление в эфире 103FM

Айзенкот озвучил эту позицию в разговоре с радиостанцией 103FM в среду. Издание отмечает, что он впервые публично заявил о нежелании входить в коалицию или служить в правительстве, которое возглавляет Нетаньяху.

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Политик также категорически отверг вариант ротационной договоренности относительно поста главы правительства. Он подчеркнул, что не будет служить под руководством Нетаньяху даже при таком формате.

Условие об отставке

По словам Айзенкота, если бы он оказался в правительстве во главе с Нетаньяху в результате соглашения о ротации, то покинул бы должность в течение часа. Источник не приводит других деталей относительно возможного состава коалиции или условий такой договоренности.

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