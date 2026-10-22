Окружной суд Тайдуна на Тайване отпустил бывшего главу уезда У Чунь-ли под залог в размере 5 млн новых тайваньских долларов, или около 153 903 долларов США. Ему также ограничили право на поездки и назначили электронный мониторинг. Прокуратура просила заключить У Чунь-ли под стражу в рамках расследования предполагаемой коррупции, сообщает Taipei Times.

Прокуратура обжалует решение

Окружная прокуратура Тайдуна заявила, что немедленно обжалует решение суда. Она сослалась на риск побега У Чунь-ли или его возможного сговора со свидетелями, поскольку не все предполагаемые сообщники еще доставлены к органам власти.

После допроса прокуроры заявили, что бывший чиновник мог добиваться неправомерной выгоды по вопросам, относившимся к сфере его полномочий или надзора. Сам У Чунь-ли сказал журналистам, что расследование накануне выборов может быть политической игрой, и призвал власти как можно скорее выяснить обстоятельства дела.

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Расследование дорожного проекта

Дело связано с проектом расширения сельскохозяйственной дороги, который, по подозрению следствия, мог незаконно принести выгоду проекту, связанному с интересами семьи У. Расследование начали в мае после заявления независимого члена совета уезда Линь Цань-тяня о том, что администрация уезда якобы использовала бюджетные средства для обустройства дороги, обслуживающей курорт.

Как отмечает издание, дорогу, которая должна была иметь ширину 3 метра, якобы расширили до более чем 9 метров; в проекте также была задействована государственная земля. По данным прокуратуры, в рамках дела задержали руководителя департамента сельского хозяйства уезда Сюй Цзя-хао, тогдашнего руководителя секции Цай Мин-ханя и еще нескольких подозреваемых.

Младшая сестра У Чунь-ли, спикер совета уезда Тайдун У Сю-хуа от партии Гоминьдан, баллотируется на должность главы уезда. Решение суда приняли менее чем за шесть недель до выборов мэров городов и глав уездов.

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