Комитет Сената Пакистана по правилам процедуры и привилегиям поручил вызвать на следующее заседание сотрудника Сил безопасности аэропортов (ASF) и других причастных должностных лиц. Решение приняли после рассмотрения обращения сенатора Самины Мумтаз Зехри по поводу предположительно ненадлежащего обращения сотрудников ASF с пассажирами во время досмотра в аэропорту Карачи.

Жалоба на досмотр в Карачи

Как сообщает Dawn, заседание комитета состоялось в Исламабаде под председательством сенатора Сайеда Вакара Мехди. Председатель проинформировал, что комитет получил ответ на запрос о докладе по расследованию, в котором указывалось, что должностное лицо было переведено с прежнего места работы на другое.

Комитет ранее рассматривал обращение Зехри 11 сентября. Оно касалось предположительно ненадлежащих действий сотрудников ASF 24 июля во время регистрации сенатора на рейс Emirates EK-601 в Лондон.

По словам Зехри, сотрудник ASF досмотрел ее ручную кладь и спрашивал о наличных деньгах, которые она перевозила. Сенатор заявила, что предлагала перейти в отдельное помещение, чтобы пересчитать иностранную валюту в соответствии с процедурой, однако сотрудник открыл ее сумку у стойки, где уже досматривали еще три сумки.

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Зехри подчеркнула, что досмотр вещей должен проводиться только при необходимости для безопасности и в соответствии с законом. Сенатор Саадия Аббаси отметила, что вопрос касается не только парламентариев, но и обычных пассажиров. Комитет также поручил организовать профессиональное обучение персонала аэропортов, чтобы пассажиров обслуживали корректно и уважительно.

Другие вопросы заседания

Комитет создал подкомитет для всестороннего изучения спора вокруг Пакистанского института моды и дизайна. Он должен вызвать 13 человек, причастных к делу. Координатором подкомитета назначили сенатора Палвашу Мухаммад Зай Хан, а в его состав вошли сенаторы Дост Али Джайсар и Джан Мухаммад.

Отдельно комитет рассмотрел обращение Палваши Мухаммад Зай Хан против директора Центра неотложной помощи и травматологии Пакистанского института медицинских наук Шерджила Захира. Оно касалось предполагаемых высказываний должностного лица после публикации сенатора о ненадлежащем состоянии оборудования и условиях в больнице. Председатель комитета поручил провести внезапную проверку учреждения и принял письменные извинения от больницы.

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