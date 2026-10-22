Komitet Senatu Pakistanu ds. regulaminu i przywilejów polecił wezwać na następne posiedzenie pracownika Sił Bezpieczeństwa Lotnisk (ASF) oraz innych właściwych urzędników. Decyzję podjęto po rozpatrzeniu wystąpienia senatorki Saminy Mumtaz Zehri dotyczącego rzekomo niewłaściwego traktowania pasażerów przez pracowników ASF podczas kontroli na lotnisku w Karaczi.

Skarga dotycząca kontroli w Karaczi

Jak informuje Dawn, posiedzenie komitetu odbyło się w Islamabadzie pod przewodnictwem senatora Syeda Waqara Mehdiego. Przewodniczący poinformował, że komitet otrzymał odpowiedź na wniosek o raport z dochodzenia, w której wskazano, że urzędnik został przeniesiony z poprzedniego miejsca pracy do innego.

Komitet wcześniej rozpatrywał wystąpienie Zehri 11 września. Dotyczyło ono rzekomo niewłaściwych działań pracowników ASF 24 lipca podczas odprawy senatorki na lot Emirates EK-601 do Londynu.

Według Zehri pracownik ASF skontrolował jej bagaż podręczny i pytał o przewożoną przez nią gotówkę. Senatorka oświadczyła, że zaproponowała przejście do osobnego pomieszczenia, aby policzyć walutę obcą zgodnie z procedurą, jednak pracownik otworzył jej torbę przy stanowisku, przy którym kontrolowano już trzy inne torby.

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Zehri podkreśliła, że kontrola rzeczy powinna być przeprowadzana wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z prawem. Senatorka Saadia Abbasi zauważyła, że kwestia dotyczy nie tylko parlamentarzystów, lecz także zwykłych pasażerów. Komitet polecił również zorganizowanie profesjonalnych szkoleń dla personelu lotnisk, aby pasażerowie byli obsługiwani prawidłowo i z szacunkiem.

Inne kwestie podczas posiedzenia

Komitet utworzył podkomitet do wszechstronnego zbadania sporu wokół Pakistańskiego Instytutu Mody i Projektowania. Ma on wezwać 13 osób związanych ze sprawą. Koordynatorką podkomitetu została senatorka Palwasha Muhammad Zai Khan, a w jego skład weszli senatorowie Dost Ali Jaisar i Jan Muhammad.

Osobno komitet rozpatrzył wystąpienie Palwashi Muhammad Zai Khan przeciwko Sherjilowi Zahirowi, dyrektorowi Centrum Pomocy Doraźnej i Traumatologii Pakistańskiego Instytutu Nauk Medycznych. Dotyczyło ono rzekomych wypowiedzi urzędnika po wpisie senatorki o złym stanie sprzętu i warunkach w szpitalu. Przewodniczący komitetu polecił przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę placówki i przyjął pisemne przeprosiny od szpitala.

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