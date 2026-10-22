巴基斯坦参议院程序规则与特权委员会指示，在下次会议上传唤一名机场安全部队（ASF）工作人员及其他相关官员。该决定是在审议参议员萨米娜·蒙塔兹·泽赫里提交的申诉后作出的，该申诉涉及ASF人员在卡拉奇机场安检期间涉嫌不当对待乘客。

关于卡拉奇安检的投诉

据Dawn报道，委员会会议在伊斯兰堡举行，由参议员赛义德·瓦卡尔·迈赫迪主持。主席告知，委员会已收到对调查报告请求的答复，其中称该官员已从原工作地点调往另一地点。

委员会此前于9月11日审议了泽赫里的申诉。该申诉涉及7月24日参议员办理飞往伦敦的阿联酋航空EK-601航班登机手续时，ASF人员涉嫌采取的不当行为。

泽赫里表示，一名ASF工作人员检查了她的随身行李，并询问她携带的现金。该参议员称，她曾提出前往单独房间，按照程序清点外币，但该工作人员却在一个已在检查另外三个包的柜台旁打开了她的包。

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泽赫里强调，只有在出于安全需要且符合法律规定时，才应检查物品。参议员萨阿迪娅·阿巴西指出，这一问题不仅涉及议员，也涉及普通乘客。委员会还指示为机场工作人员组织专业培训，以确保乘客得到恰当且尊重的服务。

会议的其他议题

委员会成立了一个小组委员会，以全面研究围绕巴基斯坦时尚与设计学院的争议。该小组委员会应传唤13名涉案人员。参议员帕尔瓦沙·穆罕默德·扎伊·汗被任命为小组委员会协调员，参议员多斯特·阿里·贾伊萨尔和贾恩·穆罕默德成为其成员。

此外，委员会审议了帕尔瓦沙·穆罕默德·扎伊·汗针对巴基斯坦医学科学院急诊与创伤中心主任谢尔吉尔·扎希尔提交的申诉。该申诉涉及这名官员在参议员发布关于医院设备和条件不佳的帖子后发表的涉嫌不当言论。委员会主席指示对该机构进行突击检查，并接受了医院的书面道歉。

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