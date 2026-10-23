日本计划推出一年制教师培训项目——《日本时报》

日本文部科学省计划设立一项新的一年制项目，使拥有大学学历的成年人能够获得在学校任教的许可证。这项举措旨在便利人们转入教师职业，并帮助吸引更多教育工作者，《日本时报》报道。

参与者条件

该项目将面向持有大学文凭的在职成年人。候选人将由研究生教育机构与地方教育委员会共同遴选。完成课程后，参与者将能够申请在小学、初中或高中任教的许可证。

完成该项目需取得至少36个学分。其中约10个学分将来自教学方法和理解学生相关课程，另约26个学分将用于学校实践培训。

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实践报酬和启动时间

在实践期间，参与者可以凭临时教师许可证工作并获得报酬。按照该部的设想，这将减轻决定转换职业者的经济负担。

对于标准小学教师许可证，该部计划要求至少57个学分；对于初中和高中，则至少要求56个学分。新项目的参与者将根据其工作经验获得20个学分的认定。

目前，未在大学或其他教育机构接受教师培训的成年人，需要通过研究生教育机构的项目花费三年时间才能获得许可证。该部计划于明年向例行议会会议提交一项法案，对《教育人员认证法》进行修订，并在2030财年启动该项目；该财年于2030年4月开始。

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