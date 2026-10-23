Министерство образования Японии планирует создать новую годичную программу, которая позволит взрослым с университетским образованием получить лицензию на преподавание в школах. Инициатива должна облегчить переход к профессии учителя и помочь привлечь больше педагогов, сообщает The Japan Times.

Условия для участников

Программа будет доступна работающим взрослым, имеющим университетский диплом. Кандидатов будут отбирать учреждения последипломного образования совместно с местными советами по образованию. После завершения курса участники смогут претендовать на лицензию для преподавания в начальных, младших или старших школах.

Для завершения программы необходимо будет набрать не менее 36 кредитов. Около 10 кредитов будет отведено на дисциплины по методике преподавания и пониманию учеников, еще примерно 26 — на практическую подготовку в школах.

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Оплата практики и запуск

Во время практики участники смогут получать оплату, работая по временной лицензии на преподавание. По замыслу министерства, это должно снизить финансовую нагрузку для тех, кто решит сменить профессию.

Для стандартной лицензии в начальной школе министерство планирует требовать не менее 57 кредитов, а для младших и старших школ — не менее 56. Участникам новой программы зачтут 20 кредитов на основании их опыта работы.

Сейчас взрослым, которые не проходили педагогическую подготовку в университете или другом учебном заведении, требуется три года, чтобы получить лицензию через программу учреждения последипломного образования. Министерство планирует в следующем году внести на очередную сессию парламента законопроект об изменениях в закон о сертификации образовательного персонала и запустить программу в 2030 финансовом году, который начинается в апреле 2030 года.

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